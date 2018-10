Sviene e cade sulle scale del cimitero: uomo soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO – Scivola dalle scale mentre si reca in visita alla tomba dei propri cari. Paura nel primo pomeriggio per un anziano marottese di 78 anni che improvvisamente è caduto nella parte nuova del cimitero di via Costa mentre scendeva i gradini. L’uomo fortunatamente non era solo. Accompagnato dalla moglie che ha dato subito l’allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici della Potes di Marotta che hanno prestato i primi importanti soccorsi. Congiuntamente data l’estrema gravità della situazione – l’anziano aveva momentaneamente perso conoscenza – si è attivato Icaro. E’ stato portato all’ospedale regionale di Torrette.