Vuole farla finita con un coltello, salvato in extremis da familiari e carabinieri

MONDOLFO – In preda a un momento di disperazione viene salvato dai familiari e dal 118. Paura l’altra sera in un’abitazione dove un uomo di circa 50 anni residente a Mondolfo stava per compiere un gesto autolesionistico con un coltello. Un momento di profondo sconforto per motivi personali aveva portato l’uomo a perdere l’autocontrollo.

Fortunatamente i familiari presenti in casa in quel momento sono riusciti a dare l’allarme in tempo prima che l’uomo mettesse in atto i suoi propositi. Sul posto sono intervenute le ambulanze con i sanitari del 118 per soccorrere l’uomo, congiuntamente poco dopo è stato richiesta la presenza della pattuglia dei carabinieri per le indagini. L’uomo è stato successivamente trasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona per le cure del caso

