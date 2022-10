MONDOLFO Filotto di autovetture danneggiate ieri mattina nella zona industriale di Mondolfo in località Cento Croci. Di certo, al momento c’è soprattutto l’orario. Tra le 8 e le 10 di ieri mattina gli operai di alcune ditte della zona che avevano lasciato l’auto in sosta si sono ritrovati poco dopo scesi dalla vettura le fiancate sinistre rigate. In particolare sono state “vergate” con una chiave le auto dei dipendenti delle aziende artigianali site in via Fratelli Cervi, tra via Allende e via San Sebastiano.



L’atto vandalico potrebbe essere opera di uno o più autori. Ignote anche le cause di un gesto che pare essere stato dettato più da un moto impulsivo, di rabbia o comunque per futili motivi dato che le auto danneggiate sono di proprietà di persone diverse e ad operai o artigiani appartenenti ad aziende differenti. Le indagini sul vandalismo sono state affidate alla polizia locale, che ha effettuato un primo sopralluogo sul posto con il vice commissario Nazzareno Livi. Complessivamente le vetture finite nel mirino del balordo (o balordi) sono state otto.

Auto regolarmente parcheggiate



Le vetture erano regolarmente parcheggiate sul lato destro di via fratelli Cervi, in direzione di via San Sebastiano. Rabbia e sconcerto ieri mattina tra i titolari delle automobili che si erano recati come al solito al lavoro nella zona industriale. «I motivi del gesto? Non saprei proprio, non abbiamo idea, siamo senza parole, non ci sono motivi per cui si debbano danneggiare le auto degli altri parcheggiate lungo la via», commentavano ieri mattina ad esempio i dipendenti della ditta Mosaico, tra i più colpiti dal raid vandalico.

Nelle vicinanze ci sono numerosi capannoni, ditte e autofficine e la via è piuttosto trafficata nell’orario di punta, all’ingresso o all’uscita dalle fabbriche. Ad agire potrebbero essere state uno o più persone di passaggio.