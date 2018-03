Si schianta contro un'auto e fugge: «Aiutateci a trovare il pirata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Paura l’altra sera in via Fano dove un’auto pirata ha urtato una vettura Ford Fiesta parcheggiata all’esterno della carreggiata. Fortunatamente in quel momento a bordo della Ford non c’erano persone ma lo spavento è stato tanto come racconta il proprietario dell’auto danneggiata che ha sentito dall’interno della sua abitazione il rumore secco dello schianto.L’uomo, residente in via Fano con moglie e figli, stava per uscire con la famiglia e ha visto a terra pezzi della fiancata della Ford e frammenti dell’auto pirata che dopo l’incidente è scappata via senza fermarsi. Immediatamente è stato dato l’allarme ai carabinieri e ai vigili urbani. «E’ una strada sempre pericolosa, lo diciamo da anni speriamo che si prendano provvedimenti, installando anche dissuasori perché c’è il limite a 90 chilometri orari dato che siamo in una via trafficata al di fuori del centro storico – dichiara il proprietario – La Ford non è nuova. E’ del 2009, ma praticamente mi hanno portato via mezza fiancata e lo specchietto. I danni sono seri, adesso ci appelliamo a chi ci ha fatto il danno: fatevi vivi, non si può scappare dopo aver provocato un incidente. Di notte le auto qui sfrecciano a tutto gas, siamo preoccupati».L’urto tra l’auto pirata e la Ford è avvenuto venerdì sera tra le 21 e le 22. Al vaglio dei vigili urbani di Mondolfo c’è la testimonianza resa da una donna, passata poco dopo in via Fano che avrebbe visto distintamente il modello di un furgone Fiat Scudo nelle vicinanze. Ma non è certo che si tratti effettivamente dell’auto pirata.