MONDOLFO Cinque giovani pugliesi sono stati denunciati per furto aggravato di automobili, perché sospettati di avere messo lo zampino in undici blitz notturni avvenuti tra ottobre e novembre scorsi a Fano, Marotta di Mondolfo e Senigallia. Recuperate due delle tre vetture rubate, mentre la terza era già stata cannibalizzata: smontata per venderne i pezzi sul mercato nero dei ricambi.

I tentativi

Gli altri otto tentativi sono invece abortiti: i veicoli trafugati sono stati abbandonati in tutta fretta per l’azione di disturbo condotta dalle pattuglie del commissariato fanese. Coordinati dalla Procura della Repubblica e diretti dal vice questore Stefano Seretti, gli agenti sono stati impegnati da un’indagine lunga e complessa, denominata Safety Car, che ha coinvolto anche la polizia scientifica per una serie di accertamenti tecnici. I risultati delle verifiche hanno indotto gli investigatori a ipotizzare che i cinque giovani pugliesi (un trentatreenne e gli altri ventenni) componessero una banda specializzata nel furto di automobili.

Per tre di loro è stata disposta una misura cautelare: obbligo di dimora con divieto di uscire in orario notturno dalle rispettive abitazioni. Emessa dal Tribunale di Pesaro, l’ordinanza è stata eseguita dal personale del commissariato fanese in collaborazione con i colleghi a Cerignola, città in provincia di Foggia dove si ritiene che ci fosse la base operativa.

Al gruppo è stata attribuita una modalità di azione piuttosto ben organizzata: partenza dalla Puglia, utilizzando vetture prese a noleggio per dare meno nell’occhio e per essere meno rintracciabili, quindi arrivo a Fano in tarda serata. Poi la selezione degli obiettivi e il colpo nelle ore successive, a notte fonda, così da avere tutto il tempo di allontanarsi, ben prima che il proprietario del mezzo potesse scoprire il furto al risveglio e allertare le forze dell’ordine.

La formazione

Prese di mira un’Alfa Romeo Stelvio e soprattutto automobili di marca tedesca: Volkswagen Golf, Tiguan e T-Roc, insieme con Audi di classe A. I veicoli sono stati forzati, sfondando il deflettore posteriore, e avviati ricorrendo a una centralina di sostituzione. Iniziava così il viaggio di ritorno in autostrada: davanti l’automobile noleggiata, per verificare l’eventuale presenza di pattuglie, a seguire le automobili rubate. Una formazione che richiama la safety car delle gare automobilistiche, cui l’operazione deve il nome.