Scontro tra auto all'incrocio, una si ribalta in un campo: una donna all'ospedale

MONDOLFO - Incidente in via Unità d’Italia al bivio con via del Buzzo a Mondolfo tra due auto nel tardo pomeriggio. Una donna ferita e un’altra illesa in una spaventosa carambola che fortunatamente non ha avuto tragiche conseguenze. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, si sono scontrate una Infinity guidata da una donna sancostanzese di 42 anni e una Fiat Punto che aveva al volante una donna di 52 anni di Ponte Sasso.

Ad avere la peggio la conducente della Punto che probabilmente in seguito all’impatto con l’altra autovettura, è finita per scarrocciare fuori dalla carreggiata terminando la corsa nel fossato lato monte di via Unità d’Italia all’interno di un terreno agricolo dopo avere anche sfondato la recinzione.

