Si schianta con lo scooter contro un'auto: donna soccorsa dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Incidente a Sterpettine di Mondolfo sulla Strada Cesanense. A cadere a terra una donna di 41 anni del posto che stava rientrando a casa. La donna, in sella a una moto Piaggio Liberty, ha tamponato un’auto Hyundai che in quel momento stava effettuando una svolta a sinistra verso via Tombolina. L’impatto è stato piuttosto violento, fortunatamente la donna alla guida dello scooter è riuscita a piegarsi a terra in modo tale da attutire l’urto con l’auto. La moto ha colpito il parafango. Gli agenti hanno svolto gli accertamenti sulla dinamica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Ancona Soccorso che hanno stabilizzato immediatamente la donna – a terra sull’asfalto - prestando le prime cure. La donna è rimasta sempre cosciente e vigile, seppur lamentando forti dolori a una spalla e al fianco. I sanitari hanno optato per il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Torrette di Ancona con l’eliambulanza.