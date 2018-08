Sbuca contromano dalla via: schianto tra auto feriti in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO – Schianto all’incrocio tra via Costa e viale Verdi oggi alle 12. L’incidente non ha provocato feriti gravi, ma poteva avere conseguenze peggiori se per puro caso alcuni passanti si fossero trovati a passare sul marciapiede davanti alle scuole elementari “Moretti”. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia locale di Mondolfo intervenuta per i rilievi. Sul posto l’ambulanza del 118 della Potes che ha portato i passeggeri di una delle due auto coinvolte nello schianto al pronto soccorso di Fano per accertamenti. A causare il sinistro, l’immissione in viale Verdi contromano di una vettura Volkswagen condotta da un giovane residente in provincia di Ancona e che era giunto a Mondolfo dovendo assistere a un funerale.