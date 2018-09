Sassate contro la basilica storica: identificata la gang di ragazzini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Terrorizzati da una banda di ragazzini per due sere consecutive. I residenti chiamano il 112 e schiumano rabbia. «Qui servono le telecamere, siamo nelle mani dei teppisti». Choc a San Gervasio di Bulgaria, nella frazione di Ponte Rio. Nelle vicinanze della basilica tardo medievale danneggiato un riflettore per la pubblica illiuminazione. Danni alla centralina per la fornitura elettrica: il frontalino è stato smontato e buttato via.A dare l’allarme una residente che passeggiando con il cane lunedì sera aveva intravisto nella penombra il passaggio dei giovanissimi teppisti intenti a lanciare sassi contro la chiesa. Immediata la chiamata al 112 per segnalare la presenza pericolosa dei teppisti. Pochi minuti dopo sul posto arriva la pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno controllato e identificato i componenti del gruppetto. Si tratta di adolescenti italiani, residenti nella zona e nemmeno maggiorenni. Sono in corso le indagini per capire se effettivamente sono stati gli stessi che già domenica sera avevano fatto la prima incursione contro la centralina e poi lunedì visti girare intorno a San Gervasio intenti a lanciare sassi.