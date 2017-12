Le rubano la borsa dall'auto nel parcheggio del ristorante dove lavora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO – Rubano una borsa da un’auto parcheggiata davanti al “Palmina” disco bar di via San Lorenzo nella frazione di Monteciappellano. E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 16 mentre il personale del locale era da poco entrato per svolgere alcuni lavori di manutenzione. Sotto choc i dipendenti che si sono accorti del furto pochi attimi dopo aver visto persone sospette aggirarsi nel parcheggio. I ladri sono entrati in azione in pochissimi secondi forzando lo sportello di un’automobile e portando via dall’interno della vettura una borsa da donna che conteneva oggetti personali, compreso il portafoglio. I malviventi si sono visti scoperti e sono scappati immediatamente dandosi alla fuga lungo via San Lorenzo, in una zona di campagna piuttosto isolata rispetto al centro storico di Mondolfo e a poca distanza dall’ingresso in autostrada.