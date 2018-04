Ruba una borsa al bar: â€‹incastrato dalle immagini della videosorveglianza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO – Furto con destrezza in un bar a San Sebastiano. Un giovane del posto – poi individuato grazie alle telecamere di sorveglianza del locale – è finito nei guai. E’ successo poco prima dell’ora di cena quando una ragazza che si era fermata all’Animal Bar di via Coppi per un aperitivo non ha più trovato lo zainetto in cui aveva riposto alcuni oggetti personali, compresi documenti, una oste Pay e una decina di euro in contanti. A dare l’allarme è stata proprio la ragazza. I carabinieri lo hanno “trovato” nelle immagini della videosorveglianza del locale: il 28enne, del posto, è stato denunciato, restituita la refurtiva.