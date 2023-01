MONDOLFO - «C’è un bambino ferito». La voce è corsa rapidamente a Mondolfo per l’arrivo di una ambulanza che ha subito creato apprensione anche perchè riguarda un bambino e le sue condizioni di salute. Si tratta di un bambino di circa dieci anni, che ieri mattina è stato accompagnato da scuola a casa e successivamente soccorso dal 118 per una ferita riportata durante l’orario scolastico. L’ambulanza è intervenuta trasportando il bambino al pronto soccorso dell’ospedale di Fano alle 11 circa.

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Morta Lucia Calcagnini, lutto nella ristorazione: era la storica titolare della Nuova Casaccia di FossoSejore



La dinamica



Di certo c’è che l’alunno, in un momento di gioco per cause ancora da chiarire, ha riportato una ferita al basso ventre. Perdeva sangue in modo lieve, ma tanto è bastato per far scattare l’allarme. Il ragazzino è stato soccorso a scuola da un docente che lo ha aiutato mentre era in bagno durante l’intervallo. All’origine dell’incidente non ci sarebbe l’intento di fare del male, insomma nessun gesto d’aggressione ma solo l’esito di un gioco con un altro ragazzino andato probabilmente oltre le intenzioni.

La vivacità ha fatto poi il resto. Il dirigente dell’istituto in cui sono avvenuti i fatti rassicura: «Nessun atto di bullismo». C’è stata piena collaborazione tra scuola e famiglia. I sanitari del pronto soccorso del Santa Croce dopo i primi accertamenti hanno disposto il trasferimento del bimbo all’ospedale San Salvatore di Pesaro per suturare la ferita.



Il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara nei giorni scorsi aveva preannunciato che dal prossimo anno scolastico sarà introdotta la figura professionale del tutor. Un docente che dovrà avere una formazione particolare, ed anche essere pagato di più, e che dovrà in team con gli altri insegnanti seguire in particolare quei ragazzi con maggiori difficoltà di apprendimento ma anche di quelli molto capaci che magari in classe si annoiano e che hanno bisogno di accelerare.

I

Anche a Pesaro c’è stata preoccupazione giovedì mattina per il ferimento, nella zona del campus scolastico, di una studentessa minorenne aggredita insieme a una sua coetanea da due ragazze anch’esse minorenni al Campus. Una delle studentesse è rimasta ferita e portata in ospedale a Pesaro. In questo caso però si è trattato di un’aggressione per motivi “sentimentali”. Si contendevano infatti un fidanzatino.