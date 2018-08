Un pezzo di cornicione si stacca dal palazzo comunale e cade in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Pericolo scampato a Mondolfo, dove un pezzo di cornicione si è staccato dalla facciata del palazzo comunale e si è schiantato sulla strada sottostante. Per fortuna in quel momento non stava passando nessuno e l'intera area è stata transennata e messa in sicurezza. A quanto si apprende il distacco non sarebbe legato alle recenti scosse con epicentro nel mar Adriatico e in Molise, ma sarebbe dovuto ad un ammaloramento del cornicione stesso.