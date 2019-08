Parco giochi del santuario ostaggio dei vandali Residenti esasperati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO Presi dalla noia, hanno trasformato il parco giochi di Madonna delle Grotte in un ritrovo per vandali. È caccia alla banda che l’altra notte ha approfittato dell’oscurità per danneggiare fioriere e panchine all’interno della pineta nel parco antistante l’antico santuario mariano.Assi e travi di legno sono state staccate ad esempio dal basamento di una fioriera e scagliati a terra: una trave è stata rinvenuta vicino alla strada e un’altra abbandonata nella zona dei bagni pubblici. Probabilmente una banda di adolescenti annoiati che si è servita di arnesi da scasso perché i danni sono stati rilevanti. Non è la prima volta purtroppo che ignoti si accaniscono contro mobili o arredi vicino ai monumenti.