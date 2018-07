Pallone col bracciale: il presidente denunciato per "getto di cose"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO – Getto pericoloso di cose. Con questa ipotesi di reato è indagato Gianluca Di Sante, il legale rappresentante e presidente dell’associazione Amici del pallone col bracciale di Mondolfo. Di Sante è stato convocato ieri mattina nella locale caserma dei carabinieri dove gli è stato consegnato, come atto dovuto in seguito a denuncia, l’avvio delle indagini per un fatto verificatosi a Mondolfo lo scorso 18 luglio. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire perché da una parte c’è una residente che da tempo manifesta preoccupazione ritenendo il gioco pericoloso in quanto più volte i palloni hanno scavalcato il muro di cinta per finire in prossimità o dentro un giardino condominiale di via San Michele. L’anno scorso a spese della stessa associazione (300 euro), era stata fatta posizionare una rete protettiva a tutela della sicurezza di chi abita nell’antico palazzo di origini nobiliari, erede dei Giraldi Della Rovere.