Mozzicone di sigaretta innesca l'incendio a pochi passi dal centro

MONDOLFO – Forse un mozzicone di sigaretta gettato nel verde ha scatenato intorno alle 16 il rogo divampato nelle campagne di Mondolfo, a ridosso del centro storico. Sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale per chiarire l’origine dell'incendio che ha bruciato un mucchio di arbusti e rami accatastati in un podere lungo via della Palazzina. Una zona non lontana delle prime case dal centro cittadino e lungo la via che immette nella sottostante via la Coppa e da qui al santuario della Madonna delle Grotte.