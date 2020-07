L'artigiano parcheggia il furgone vicino al casello, i ladri gli portano via tutti gli attrezzi

MAROTTA – Parcheggia il furgone nell’area di sosta vicino al casello di Marotta Mondolfo e al ritorno lo ritrova trafugato dai ladri. Disavventura per un artigiano di Monte Porzio, che ierisera ha subito un furto dei suoi attrezzi da lavoro a Marotta. Il giovane aveva lasciato il furgone, un modello Opel cassonato, nell’ampio parcheggio di solito usato anche dai giovani che alla sera prima di andare nelle città della costa si ritrovano per darsi appuntamento.

«Sono andato con un mio amico a fare un aperitivo e una cena fuori – racconta Andrea Donati – ho lasciato il furgone in posizione neanche troppo defilata rispetto ai lampioni e alla strada Pergolese. Quando siamo rientrati poco prima di mezzanotte ho visto che c’erano diversi attrezzi sparsi per terra e dentro il furgone tutto messo a soqquadro, rovistato dai ladri. Stamattina (ieri ndr) ho cominciato a vedere cosa mancava all’appello e in effetti mi mancano diversi attrezzi da lavoro, dai trapani agli analizzatori dei fumi alle valigie perfino con i pezzi di ricambio per le caldaie». Una prima stima della refurtiva secondo l’artigiano ammonta a 5.000 euro di perdita economica.

