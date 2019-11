Esultano i "Magnafava": i tagliolini con le fave entrano a far parte dei piatti tipici delle Marche

MONDOLFO - I tagliolini con la fava entrano a far parte della schiera dei prodotti tipici regionali. La conferma è arrivata con il riconoscimento pervenuto all’associazione Magnafava di Mondolfo, che tutti gli anni celebra ai primi di maggio la sagra gastronomica nel locale convento di origine francescana. Soddisfatto il consigliere regionale Boris Rapa. Dopo gli spaghetti alla mondolfese con sugo di tonno ecco l’ambito riscontro per i “tajulin sa la fava”.

«Il decreto con cui la Regione Marche ufficializza tale qualifica per un altro prodotto della tradizione del territorio regionale, e di quello di Mondolfo in particolare – ha commentato Rapa - ci riempie di gioia e riconosce un impegno ed il lavoro che abbiamo svolto e vogliamo svolgere anche in futuro, assieme alle associazioni ed ai cittadini per valorizzare le nostre tradizione e far crescere l’economia turistica, anche attraverso le tradizioni enogastronomiche e le eccellenze di cui siamo ricchi e che intendiamo tutelare. In un contesto generale di crescita dei prodotti marchigiani del settore, anche all’estero, con il boom del cibo marchigiano, nella settimana della cucina italiana nel mondo - oltre 189 milioni di euro nei primi sei mesi del 2019 (+9 per cento del valore, ben oltre la media nazionale), il riconoscimento e la messa a valore delle nostre tipicità sembra essere la via giusta». La domanda è stata valutata del gruppo di lavoro del marchio Qm (Qualità marchigiana) che ha verificato la sussistenza dei requisiti in seguito alla richiesta da parte dell’associazione i Magnafava presentata nel giugno 2019.

