Lite sul prezzo: picchia la prostituta col calcio della pistola finta

MAROTTA – Cliente violento picchia una prostituta in auto usando anche una pistola finta, finisce nei guai un italiano di 43 anni residente a Marotta. E’ successo nella frazione di Sterpettine: il cliente - per cause al vaglio dei carabinieri - aveva dato in escandescenze probabilmente per un disguido sul prezzo della prestazione sessuale. L’uomo, un italiano di 43 anni ha aggredito la donna prendendola a schiaffi e poi con una pistola giocattolo l’ha colpita alla testa. L’aggressore è dunque fuggito scappando sulla sua automobile di colore nero, braccato dai carabinieri di Marotta. L'hanno individuato e sottoposto a perquisizione. Nella sua auto i carabinieri hanno rinvenuto una pistola giocattolo con cui poco prima il cliente violento aveva colpito la "lucciola", poi medicata all’ospedale. Nel corso della perquisizione i carabinieri di Marotta hanno rinvenuto nella vettura anche un fucile. Entrambe le armi sono state sequestrate. Il presunto aggressore è finito in manette.