MONDOLFO Jannacci, Crepet, Caressa, Cirri e De Zan: è pronta a tornare con grandi nomi la rassegna letteraria ‘Come un libro all’aperto’, in programma a giugno e luglio a Mondolfo e Marotta. Alla presentazione con il sindaco Nicola Barbieri, il consigliere con delega alla Cultura Even Mattioli e il consigliere regionale Luca Serfilippi, è intervenuto Marino Bartoletti (foto), a cui l’amministrazione ha affidato il ruolo di presidente onorario.

«Questa rassegna è una scommessa vinta – ha esordito Barbieri – e siamo molto contenti che continui a crescere, riscuotendo l’adesione di figure importanti del panorama culturale. Abbiamo fortemente voluto Bartoletti come presidente onorario che darà ancora maggiore valore e prestigio a questa iniziativa culturale». E’ entrato nel dettaglio Mattioli: «Il ricco calendario nato grazie alla collaborazione con Mondadori Book Store di Fano si snoderà in una serie di eventi in cui il pubblico incontrerà autori di grande rilievo nel panorama della narrativa, del giornalismo, dello sport e della musica. Si aprirà il 14 giugno proprio con Bartoletti che presenterà il suo ultimo libro, il terzo della trilogia, ‘La discesa degli dei’. Quindi avremo ospiti Alessandro Della Santunione, Paolo Milone, Michela Tanfoglio, Davide De Zan, che presenterà il libro “Pantani per sempre”, Simona Lo Iacono, Massimo Cirri e Chiara D’Ambros, Paolo Crepet, Fabio Caressa e Fabio Genovesi. Serata conclusiva, l’8 luglio con Paolo Jannacci ed Enzo Gentile, a cui andrà il Premio ‘Come un libro all’Aperto 2023’, per la loro opera a quattro mani ‘Enzo Jannacci. Ecco tutto qui’».

Molto felice Bartoletti: «Sono qui perché l’anno scorso mi sono trovato benissimo ed è nato un gran feeling. Queste sono le iniziative che fanno bene, complimenti agli organizzatori. Il programma è ottimo, interessante, coinvolgente. E stiamo lavorando a delle bellissime sorprese». Ha concluso Serfilippi: «Un’ottima rassegna che merita patrocinio e sostegno della Regione. Il 19 sarà presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino». Programma: pagina Facebook Come un libro all’aperto.