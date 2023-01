MONDOLFO «Un appello alle istituzioni: fate tutto il possibile per eliminare ciò che a livello burocratico costituisce un ostacolo per le Pro loco e la realizzazione degli eventi». Damiano Bartocetti, presidente provinciale delle Pro loco, intervenendo a Mondolfo ha voluto ringraziare gli enti locali (Comuni e Regione) che hanno partecipato all’edizione del “Natale che non ti aspetti” che ha fatto registrare 270mila visitatori e 400 pullman di turisti nei 22 borghi coinvolti nell’iniziativa.



Il presidio

«I volontari costituiscono un presidio del territorio – ha commentato Bartocetti – abbiamo messo insieme le nostre forze raggiungendo un obiettivo importante: destagionalizzare il turismo, portare le famiglie a visitare i nostri bellissimi borghi. Nella prossima edizione ci sarà in più la novità del Christmas rail che arriverà da Bolzano. Possiamo fare ancora meglio del 2022, per questo dico bisogna sburocratizzare il più possibile le procedure per poter allestire eventi che senza il contributo dei volontari non potrebbero essere fatti».

Sul concetto di fare squadra e sistema ha insistito il sindaco Nicola Barbieri, ricevendo nella sala del consiglio comunale l’onorevole Antonio Baldelli (FdI) e l’assessore regionale Stefano Aguzzi. «Non era scontato creato un interesse così diffuso, abbiamo fatto rete tra enti, associazioni e volontari – ha dichiarato Barbieri – Venivamo da un periodo non semplice e le associazioni hanno dimostrato il loro valore superando gli ostacoli per il rilancio dei borghi storici all’interno di una promozione turistica destagionalizzata».



L’onorevole Baldelli ha anticipato infatti che tra i progetti sui quali si sta lavorando «c’è il Christmas Rail, il treno che sancirà il gemellaggio con Bolzano per creare una rete di collegamento ferroviario sulla linea sub-appennica italica». Aguzzi ha inoltre precisato che «a differenza di altre Regioni, le Marche possono offrire il bene più importante: le bellezze naturali. Per questo dico ok, vanno bene le energie rinnovabili ma non devastiamo il paesaggio con mega impianti fotovoltaici da 50 ettari che sarebbero la rovina di chi fa agriturismo». Il presidente Massimo Papolini della Proloco Mondolfo ha aggiunto: «Come Pro loco il nostro obiettivo è incrementare la coesione sociale e siamo soddisfatti davvero per aver contribuito al “Natale che non ti aspetti”».

Le adesioni

Le Pro loco che hanno aderito sono state: Candelara, Fano, Fossombrone, Frontone, Mombaroccio, Mondolfo, Pergola, Urbania, Urbino, Canavaccio, Cagli e Paravento, Fermignano, Montefelcino, Barchi, Isola del Piano, Gradara, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Montecchio di Vallefoglia, Montefabbri, Montemaggiore al Metauro e Sant’Ippolito.