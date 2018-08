Lasciano la finestra aperta i ladri entrano e ripuliscono la casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Gli inquilini escono di sera e i ladri entrano in casa nelle ore di assenza. Furto l’altra notte a Mondolfo in un’abitazione di via Valcesano, quasi a metà strada tra gli abitati di Mondolfo e Marotta. Il bottino non è stato ancora quantificato ma i ladri cercavano soprattutto contanti e oggetti preziosi. Sul furto indagano i carabinieri di Mondolfo. La banda è entrata in azione passando per finestre lasciate parzialmente aperte.