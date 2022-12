MONDOLFO - Tentano il furto all’ora di cena ma trovano sulla loro strada il vicino di casa che li fa scappare a suon di urli. È successo sabato sera poco prima delle 20 in via Occorsio alla periferia di Mondolfo nella frazione di Cento Croci in un quartiere residenziale pieno di famiglie. A raccontare i fatti è un’inquilina che abita lungo la strada, che ha subito danni alla finestra e soprattutto deve ringraziare il padre che abita al piano di sopra.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Furti nei negozi, allarme a Porto Sant'Elpidio. Sos dei residenti: «Qui servono più telecamere» IL BLITZ Raid all'ospedale di Senigallia del ladro senza cuore: fa shopping con la carta di credito di una paziente poi finisce nei guai IL PROCESSO Rosina uccisa la vigilia di Natale, il pm chiede l'ergastolo per marito, figlia e nipote: ​«La mente è stata Arianna»

I residenti sui social hanno lanciato poche ore dopo l’allarme per cercare di avvisare gli altri vicini che erano stati avvistate persone sospette aggirarsi in zona. «A quell’ora non ero a casa ma mi trovavo fuori per lavoro – ha riferito la donna – è stato mio padre che abita al piano di sopra a sentire rumori provenire dal mio appartamento. Sapendo che io non ero in casa ha capito che cosa stava accadendo, ha visto due persone sospette sul terrazzo e si è messo a urlare».

I balordi sarebbero arrivati al terrazzo dove abita la donna, facendo leva su una recinzione. Una volta scoperti si sono dati alla fuga. L’irruzione è stata fermata grazie al pronto intervento del vicinato. Nei prossimi giorni la donna ha riferito che sporgerà denuncia e si dice rammaricata perché nella sua via purtroppo non è la prima volta che ignoti tentano furti in abitazione. Gli stessi residenti hanno espresso preoccupazione perché durante il weekend e soprattutto nel periodo prefestivo quando aumenta il movimento di auto e veicoli, le bande dei ladri tendono ad approfittarne.