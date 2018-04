I ladri si scatenano sulle auto parcheggiate Ma perdono un cellulare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Furti nelle auto in sosta durante la corsa dei “bikers” in occasione della Spaghettata. Una sorpresa amara, in un giorno che doveva essere di festa e soprattutto dedicato all’agonismo. E così è stato anche se per gli stessi bikers alla fine la rabbia è stata tanta: una volta conclusa la manifestazione e ritornati alle proprie vetture si sono trovati di fronte ai danni subiti o e dalla perdita di oggetti personali come carta d’identità, documenti e contanti che sono stati rubati e pare non in modo estemporaneo.A tutti i veicoli sono state forzate le serratura attraverso un arnese da scasso molto preciso che si sospetta possa essere probabilmente un trapano. I ladri potrebbero aver fatto uso di una “staffetta”, in grado di avvisare quando il parcheggio si presentava incustodito e dunque permettere ai ladri di agire con una certa sicurezza. I carabinieri hanno in mano alcuni indizi importanti tra i quali un cellulare che sarebbe caduto in terra proprio a uno dei ladri durante la fuga.