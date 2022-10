MONDOLFO - I ladri tentano il blitz e vengono messi in fuga dall’inquilino dotato di un fisico esplosivo. Paura l’altra sera nella frazione di Monteciappellano, ai confini tra Mondolfo e Marotta. Poco prima dell’ora di cena di giovedì un giovane del posto che risiede lungo via san Lorenzo ha cominciato a sentire rumori anomali provenire dall’esterno della propria abitazione.

La reazione

L’uomo, 40 anni, di corporatura piuttosto robusta e ben piazzato fisicamente, ha subito capito che si trattava in effetti di due sconosciuti che si aggiravano intorno casa con volti parzialmente travisati da cappucci e certamente in attesa di poter entrare nell’abitazione per portare a termine il colpo in assenza degli inquilini. Vistisi scoperti, i ladri si sono nascosti in un capanno sperando di farla franca. Ma non è andata così perchè il 40enne li ha scovati. Ne è nata una violenta colluttazione tra il residente che non ha avuto timore a difendere la sua abitazione anche a mani nude.



La situazione fortunatamente non si è risolta in modo drammatico ma in ogni caso la preoccupazione è stata tanta visto che poi immediatamente è stato dato l’allarme ai vicini di casa e ai residenti della frazione di Monteciappellano e di Santa Vittoria dove fino a sera tarda sono state viste numerose pattuglie dei carabinieri dare la caccia ai due malintenzionati.



Nello scontro fisico che è nato tra l’inquilino e i due balordi il primo ha riportato ferite lievi e è stato successivamente portato al pronto soccorso di Fano per un controllo. Sono stati eseguiti gli esami e gli accertamenti per verificare se lo scontro gli avesse provocato fratture alle costole. Alla fine se l’è cavata con poco e senza gravi conseguenze. Di certo, il suo fisico e la forza delle braccia hanno messo in difficoltà i ladri notturni che si sono dileguati in fretta vista la piega che stava prendendo la serata.

Il precedente

Non è la prima volta che i ladri tentano un blitz nelle abitazioni. Era successo ad esempio nel corso dell’estate in una villetta monofamiliare in via Moretti a San Sebastiano. Sulla tentata rapina dell’altra sera sono in corso le indagini dei carabinieri. Non è stata colta una particolare inflessione dialettale dei malviventi. I vicini di casa in via San Lorenzo alcuni hanno commentato: «Qui di solito abbiamo paura dei lupi, che forse sono meno pericolosi dei ladri».