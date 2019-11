Mondolfo, forzano la cassaforte e fanno il pieno di soldi e gioielli mentre l'anziana è all'ospedale

MONDOLFO – I ladri entrano in casa mentre l’anziana madre e il figlio escono per recarsi all’ospedale. Una banda di balordi ha compiuto un furto con scasso nel pomeriggio di ieri, puntando sull’assenza degli inquilini che erano usciti dall’abitazione di via Nuvolari, nel quartiere di San Sebastiano a Mondolfo.

Ancona, tornano i ladri degli appartamenti: tre colpi in un’ora, in fuga con i gioielli

Ladri in un palazzo del centro razzia di abiti e profumi griffati

Un’assenza di tre ore, il tempo di andare all’ospedale e il rientro in casa alle 18 quando madre e figlio si sono trovati di fronte stanze e arredi messi sottosopra, armadi e cassetti rovistati con i vestiti gettati a terra e il vetro di una finestra sul retro spaccato. Servendosi di un frullino la banda si è diretta verso la cassaforte - nascosta sotto un quadro nel salotto – per frugare e portarsi via soldi e gioielli. «Nel salotto abbiamo ritrovato un cuscino senza federa, i ladri credo lo abbiano usato per non farsi sentire dal vicinato mentre rompevano la cassaforte», racconta

© RIPRODUZIONE RISERVATA