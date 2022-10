Mondolfo, trova due ladri nascosti nel capanno, li affronta a mani nude e li costringe alla fuga

MONDOLFO – I ladri tentano il blitz e vengono messi in fuga dall’inquilino. Paura l’altra sera nella frazione di Monteciappellano, ai confini tra le città di Mondolfo e Marotta. Poco prima dell’ora di cena di giovedì un giovane del posto che risiede lungo via san Lorenzo ha cominciato a sentire rumori anomali provenire dall’esterno della propria abitazione.

L’uomo, sui 40 anni e di corporatura piuttosto robusta e ben piazzato fisicamente, ha subito capito che si trattava in effetti di due sconosciuti che si aggiravano intorno casa con abiti parzialmente travisati e certamente in attesa di poter entrare nell’abitazione per portare a termine il colpo in assenza degli inquilini. Vistisi scoperti, i ladri si sono nascosti in un capanno sperando di farla franca. Ne è nata una forte colluttazione tra il residente che non ha avuto timore di difendere la sua abitazione anche a mani nude. Nelle frazioni di Monteciappellano e di Santa Vittoria dove fino a sera tarda sono state viste numerose pattuglie dei carabinieri dare la caccia ai malintenzionati. Nello scontro fisico che è nato tra l’inquilino e i due balordi il primo ha riportato ferite lievi ed è stato successivamente portato al pronto soccorso di Fano per un controllo.