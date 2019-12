Schianto tra due auto e un'ambulanza: traffico in tilt nella zona industriale

MONDOLFO – Schianto al bivio sulla Cesanense all’uscita dal lavoro. Coinvolte due autovetture e un’ambulanza dell’Avis Corinaldo. Nessuno dei conducenti è rimasto ferito, disagi e ripercussioni sulla viabilità locale nella zona industriale e artigianale. L’impatto – per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Mondolfo – si è verificato poco dopo le 12,30.

L’ambulanza aveva da poco effettuato la svolta dalla Pergolese immettendosi lungo la strada provinciale Cesanense in direzione mare quando si è improvvisamente trovata di fronte una Kia, condotta da un giovane osimano che usciva da via De Gasperi. L’ambulanza ha bruscamente sterzato per evitare l’impatto frontale con la Kia andando però a schiantarsi contro la Mercedes . Lo schianto è avvenuto all’ora di punta in un momento di traffico particolarmente intenso e in una zona critica della viabilità.

