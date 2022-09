MONDOLFO - Anziano di 71 anni investito mentre esce di casa per andare in centro in viale Gramsci a Mondolfo. Il pensionato ha riportato ferite ed è stato soccorso dal 118. Illesa ma sotto choc la conducente della Opel che l'ha investito di striscio in prossimità di una curva con visibilità ridotta per auto parcheggiate sul marciapiede.