Scoppia l'incendio nella legnaia, i vigili del fuoco salvano la casa vicina

MONDOLFO - Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per domare un incendio che si è sviluppato ieri alle 13 per cause accidentali nelle vicinanze di una casa in via San Gervasio nella frazione di Ponte Rio di Mondolfo.

I pompieri hanno domato prontamente il rogo che si era sprigionato da una legnaia, nessun ferito tra gli inquilini dell'abitazione in aperta campagna.

