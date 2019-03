Incendio distrugge legnaia: i vigili del fuoco salvano le abitazioni vicine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO – Paura per un incendio divampato poco prima delle 13 a Ponte Rio di Mondolfo. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco intervenuti con tre mezzi, le fiamme hanno distrutto un deposito di legna sul retro di un’abitazione nella piccola frazione al confine con il comune di Trecastelli. Le fiamme hanno avvolto in poco tempo il deposito senza mettere a rischio le abitazioni. Il tempestivo intervento dei pompieri ha infatti permesso di circoscrivere il rogo, alimentato dal forte vento che ieri imperversava sulla vallata del Cesano. Una densa colonna di fumo è stata vista alzarsi anche da km di distanza da parte degli automobilisti in transito lungo la vicina Strada 424 della Valcesano.