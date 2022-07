MONDOLFO - Escono di casa per andare a cena fuori con gli amici e al ritorno trovano tutto sottosopra a causa dei ladri. Furto in abitazione venerdì sera in viale Gramsci, vicino alla chiesa di San Sebastiano dove ignoti si sono introdotti con arnesi da scasso in una villetta abitata da una coppia di mondolfesi.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI In vacanza a Pesaro per spacciare cocaina: presi i pusher albanesi col visto turistico

Amaro ritorno

I due, marito e moglie, erano usciti dall’abitazione per andare a trovare degli amici di famiglia quando al ritorno verso le 22 hanno fatto la brutta scoperta. I ladri hanno messo le mani dappertutto, perfino in soffitta andando alla ricerca esclusivamente di gioielli e preziosi. Addirittura hanno tolto da alcuni gioielli soltanto la parte che a loro interessava, tralasciando il resto. Sul posto, su richiesta delle stesse vittime del furto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Fano con una pattuglia. Sotto choc gli inquilini che hanno visto il loro appartamento praticamente rivoltato da sconosciuti.

Il bottino è da quantificare ma non sarebbe oltre i 5.000 euro. Di certo rimane il fastidio per l’intrusione subita, proprio mentre si stava in compagnia di amici e familiari per una serata da trascorrere in serenità.

I malviventi hanno probabilmente atteso che la coppia uscisse di casa per entrare forzando il portone di legno dell’ingresso, al di sotto del porticato in un punto non vicino alla strada principale. Nella fuga, forse anticipata dal ritorno degli stessi inquilini, sono scappati da un ingresso secondario sul lato destro dell’abitazione in viale Gramsci. La banda non ha cercato casseforti ma si è diretta esclusivamente sui mobili e gli arredi di casa alla ricerca di oggetti preziosi, importanti non solo per il valore economico ma soprattutto affettivo.

L’indagine

Al vaglio dei carabinieri eventuali impronte lasciate dai malviventi nella casa, che non è dotata di impianto di videosorveglianza. La coppia era uscita come sempre semplicemente chiudendo normalmente il portone con un giro di chiave. Preoccupazione tra i residenti del centro e del quartiere di San Sebastiano dove la coppia che ha subito il furto è molto conosciuta nel mondo del volontariato.