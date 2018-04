Ancora smottamenti e frane nella Valle dei Tufi: strade disastrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Ancora piccole frane e smottamenti sulle colline lungo via Le Grotte. Sono bastati un paio di giorni di pioggia per riattivare i movimenti franosi lungo l’unica strada attualmente percorribile anche dai non residenti per raggiungere le abitazioni del borgo in cui è inserito il santuario mariano del sedicesimo secolo. L’altra strada per accedervi, via La Coppa, è chiusa al traffico per lavori e per chi vuole raggiungere la pineta o le abitazioni poste nella zona del santuario l’unico punto di accesso resta via Le Grotte, scendendo da via Vandali. L’altro giorno diversi automobilisti hanno segnalato la presenza di fango e ghiaia sul fondo stradale, già particolarmente colpito dagli eventi franosi del mese di marzo. La carreggiata si è ristretta in più punti e quando piove muoversi con le auto oppure in motorino lungo via Le Grotte in direzione del centro di Mondolfo e viceversa diventa poco agevole.