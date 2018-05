Ferita nel tamponamento ma non c'è l'ambulanza: deve arrivare da Pesaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO – Incidente questa mattina alle 10 circa in viale Vittorio Veneto davanti alle scuole. Nell’urto una donna ha riportato una ferita al volto. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei vigili urbani. Due i veicoli rimasti coinvolti. Una Polo Volkswagen condotta da un pensionato mondolfese. Nella Polo si trovava una passeggera, una donna del posto di 60 anni rimasta lievemente ferita. Illeso il conducente della Polo. Lievi escoriazioni per il conducente dell’altro veicolo, un furgone Renault guidato da un volontario di una cooperativa. I soccorsi sono arrivati da Pesaro, non c’erano altre ambulanze disponibili.