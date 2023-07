MONDOLFO - L’accusa è di averla violentata e poi aver mandato foto hot di quel rapporto all’amica. Ieri mattina incidente probatorio davanti al Gup per ascoltare il racconto di una donna di 48 anni che ha denunciato l’ex compagno di violenza sessuale, consumatasi a Mondolfo.

La donna ha confermato le accuse già prodotte durante la querela nei confronti del 45enne. Un fatto che si sarebbe consumato all’interno dell’abitazione con lui che pretendeva un rapporto tanto da colpirla ripetutamente al volto con pugni e schiaffi tanto che il giorno dopo lei si era presentata al lavoro tumefatta. Poi la violenza, momento in cui lui avrebbe anche fatto delle foto per poi mandarle a un’amica di lei tramite il telefono della stessa vittima violando la sua dignità e sfera sessuale. Un’amica con cui sarebbe dovuta uscire la stessa sera ma con cui lui non voleva che uscisse.

APPROFONDIMENTI IL TRIBUNALE In fuga con il figlio dal marito stalker: «Vengo in Italia per sgozzarvi tutti»



I precedenti