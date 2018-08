Comunità si stringe attorno a Don Aldemiro Giuliani: ancora in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - E’ in prognosi riservata don Aldemiro Giuliani, ricoverato in medicina d’urgenza all’ospedale regionale Torrette di Ancona. E’ cosciente e parla con i parenti e gli amici che ieri sono stati a trovarlo all’ospedale. L’intera comunità in queste ore è col fiato sospeso e a migliaia gli sono vicini col cuore, con il pensiero e con la preghiera al sacerdote di 85 anni, investito da una Fiat Multipla mentre usciva dalla chiesa di San Gervasio di Bulgaria dove l’anziano religioso aveva terminato di celebrare una funzione religiosa.Don Aldemiro ha ricevuto ieri in ospedale la visita dei nipoti giunti da Senigallia. Decine e decine di telefonate hanno quasi preso d’assalto il centralino dell’ospedale di Ancona dove è stato ricoverato dall’altra notte in condizioni molto gravi. Ha riportato la frattura della gamba destra, lesioni alle costole e un trauma facciale. Tanti i messaggi espressi dalle associazioni di volontariato.