Colpi nelle case: ripulito anche il comodino mentre il proprietario dorme accanto

MONDOLFO – E’ di nuovo allarme furti. Banda di balordi in azione di notte in via la Coppa e via le Selve. Un secondo raid dopo il blitz compiuto una decina di giorni fa a cavallo del weekend in via Vandali.Gli inquilini l’altra notte sono stati derubati di gioielli e contanti nel sonno. Il bottino è ancora da quantificare. I carabinieri di Mondolfo sono convinti che si tratti di una banda specializzata in furti in abitazione. L’altra notte i ladri si sono introdotti in tre case mettendo a soqquadro gli appartamenti. Nessun proprietario si è accorto di nulla. I malviventi sono entrati approfittando o delle finestre parzialmente aperte oppure forzando le serrature. Sono arrivati a rubare addirittura in camera di un inquilino che al risveglio alla mattina ha notato con amarezza e sbigottimento che il comodino di fianco al letto era stato aperto.