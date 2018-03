Capriolo salta in strada e si schianta contro un'auto in transito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - «Ci è arrivato addosso, ha fatto un salto di quattro metri saltando sopra il fosso fino alla strada. Non abbiamo potuto fare niente per schivarlo». Un capriolo che taglia la strada a una Toyota l’altra notte ha rischiato di provocare un tamponamento a catena sulla via Cesanense in località Sterpettine.Fortunatamente nessuna conseguenza per i due giovani mondolfesi che si trovavano a bordo della vettura, giovedì intorno alle 20 mentre rientravano a Mondolfo procedendo in direzione monte. Poco prima di arrivare allo stabilimento della Pershing l’impatto con il capriolo rimasto gravemente ferito e sanguinante sull’asfalto. L’animale è stato prontamente soccorso dagli stessi ragazzi che con l’aiuto di un’automobilista lo hanno coperto e rifocillato all’interno di un’altra vettura, in attesa dell’arrivo dei volontari del Cras. Il capriolo, probabilmente a causa delle forti nevicate, si era spostato verso la costa non trovando più cibo in montagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Terre Roveresche.