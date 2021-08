Cade dalla scala e batte la testa, la moglie lo trova sanguinante a terra: arriva l'eliambulanza

MONDOLFO – Scivola dalla scala mentre svolge lavori domestici in giardino. Paura per un pensionato mondolfese, rimasto ferito alla testa nel tardo pomeriggio. A dare i soccorsi la moglie, che mentre rientrava in casa si è accorta del marito che giaceva a terra e perdeva sangue. Tempestivamente si sono portati sul posto i medici e il personale della stazione Potes di Marotta che hanno stabilizzato il ferito, di circa 80 anni ed ex operaio. Considerate le ferite riportate alla testa, si è valutata la necessità di predisporre un ricovero d’urgenza all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Il pensionato è stato accompagnato in eliambulanza all’ospedale di Ancona.

