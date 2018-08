La banda del buco nell'infisso â€‹colpisce mentre la famiglia dorme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Di nuovo furti in via Valcesano. Dopo il raid compiuto in un’abitazione all’ora di cena nei giorni precedenti il Ferragosto, i balordi sono tornati a colpire nella medesima strada prendendo di mira una villetta a due piani fra Monteciappellano e Sterpettine abitata da un giovane del posto insieme ai genitori, entrambi in pensione. Mentre nel raid precedente il Ferragosto i ladri avevano aspettato l’uscita di casa degli inquilini, questa volta hanno aspettato la notte inoltrata, le 3. La tecnica - ormai sempre più collaudata e segno della presenza di una banda di ladri senza scrupoli - è quella del piccolo foro praticato dall’esterno all’altezza della maniglia di una finestra. Senza fare rumore, i ladri fanno leva sulle maniglie aprendole con arnesi da scasso.L’amara constatazione dell’effrazione subita è stata fatta dagli inquilini ieri mattina ma già il figlio si era accorto l’altra notte che qualcosa di anomalo poteva essere successo. Alzatosi improvvisamente proprio intorno alle 3 il giovane ha sentito rumori anomali in casa e dopo essere andato in bagno ha fatto un rapido giro notando alcuni oggetti spostati rispetto a come pensava di averli lasciati prima di coricarsi. Tornato a letto poco dopo, al risveglio e una volta uscito dall’abitazione si è accorto che la borsa da lavoro con alcuni fogli e documenti personali era stata gettata a terra nel giardino. L’auto con le chiavi inserite praticamente ignorata.