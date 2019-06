Aveva 30 piante di marijuana: â€‹perquisita anche la casa di una parente

di Jacopo Zuccari

MONDOLFO - Oltre trenta le piante di canapa rinvenute dai carabinieri nel corso della perquisizione domiciliare che ha portato all’arresto di A.S., 27 anni originario della provincia di Ancona, in un’abitazione di Ponte Rio. I militari dell’Arma hanno rinvenuto nel corso di perquisizioni un piccolo bazar della droga. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Villa Fastiggi di Pesaro in attesa della convalida dell’arresto che si terrà stamattina.La notizia dell’arresto del giovane – assistito dall’avvocato Stefano Mengucci del foro di Ancona – si è rapidamente diffusa nella cittadina cesanense e a Marotta, soprattutto negli ambienti dei bar e dei locali che il giovane era solito frequentare insieme ad altri coetanei. La perquisizione domiciliare, allargatasi anche all’abitazione di una congiunta del giovane, ha avuto come esito il rinvenimento da parte dei carabinieri di sostanze stupefacenti quali cocaina, hashish e 33 piantine di canapa ritenute dagli inquirenti presumibilmente legate all’attività di spaccio.