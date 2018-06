Auto si sfrena e finisce contro il muro Paura per due bimbi di 3 e 7 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO – Minuti di panico ieri sera per un’auto sfrenata con a bordo due bimbi di 7 e 3 anni. E’ avvenuto poco dopo le 20,15 quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, una Opel a metano si è sfrenata in via Respighi. Da qui, trovando un ostacolo si è impennata sopra un muretto di recinzione e ha proseguito senza nessuno al volante scendendo lungo un prato. Poi lo schianto contro un muro in via Caruso. Sul posto vigili del fuoco e 118. Praticamente illesi i due bimbi.