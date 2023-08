MONDOLFO - Da un paio di giorni non usciva più di casa. Paura per un anziano mondolfese di 79 anni che ha accusato un malore. A salvare l’anziano la ricerca attivata dai vicini e dalla polizia locale che lo ha ritracciato ieri mattina alle 8 circa nella sua abitazione per liberare il posto auto riservato agli ambulanti del mercato settimanale del lunedì. E’ accaduto nel centro storico di Mondolfo nella centrale via Cavour.

L’inconveniente in via Cavour



Grazie anche alla bella giornata e al caldo, fin dalla prima mattinata numerosi residenti e turisti si erano recati in centro città per fare acquisti tra piazzale Borroni, via Mazzini e viale Cavour. All’orario di apertura della fiera però un auto Mercedes lasciata in sosta vietata ha fatto scattare l’allarme. Gli agenti risalendo da subito al proprietario e ai parenti stretti, hanno aperto l’abitazione dell’anziano in viale Cavour. L’uomo, cosciente ma visibilmente provato, è stato rinvenuto disteso sul pavimento della sua abitazione dai primi soccorritori. L’anziano, un volto noto nella cittadina dove esce frequentemente, si era sentito male e non era riuscito a comunicare telefonicamente con l’esterno per chiamare soccorso o aiuto. La vettura è stata poi spostata col carrattrezzi e sul posto è intervenuto il 118 per trasportare l’uomo in ospedale. In casa il pensionato vive da solo, poiché rimasto vedovo.

Una persona riservata, mite e a cui piace la compagnia tanto che con qualche amico compaesano esce di solito a pranzo per trascorrere tempo insieme. I vicini che lo conoscono bene si sono detti preoccupati.. «Fino a qualche giorno fa – racconta uno dei suoi amici più stretti - siamo usciti a pranzo insieme. Era di giovedì. Poi né sabato né domenica l’ho più visto e mi sono chiesto se non gli fosse accaduto qualcosa perché in genere si fa sempre vedere e stamattina (ieri ndr) mi hanno detto che era stato trovato a terra in casa e portato all’ospedale». Recentemente l’anziano accusava dolori alle gambe. Ieri pomeriggio è stato trattenuto in ospedale perché in stato di forte confusione, malessere con febbre molto alta.