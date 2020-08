L'auto esce di strada e distrugge un valvola: la fuga di gas terrorizza un condominio

MONDOLFO – Fuga di gas vicino a un condominio. Momenti di paura questa notte in via San Lorenzo alla periferia di Mondolfo, quando per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, è stata avvertita una potente fuga di gas provenire da una valvola di media tensione esterna alle case.

Il guasto si è verificato alle 03,30 e sono servite ore fino alle 6 di questa mattina per dichiarare concluso l’intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza. All’origine del guasto un’uscita di strada da parte di un veicolo che poi non si è fermato.

