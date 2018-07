L'auto cappotta sull'A14: â€‹paura per coppia di nonni ed il loro nipote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Non poteva iniziare in modo peggiore la vacanza per due nonni milanesi e il loro nipote. Ieri pomeriggio intorno alle 14, lungo l’autostrada A14, appena dopo il casello di Marotta, l’auto, una Dacia Sandero, sulla quale viaggiavano ha sbandato, è andata a sbattere contro il guardrail che separa le due carreggiate e si è capottata. Grande spavento per i tre all’interno dell’abitacolo, marito e moglie, lui 70nne e lei 66enne, e il nipote di 19 anni, ma fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze particolarmente gravi. Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia autostradale di Fano, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.