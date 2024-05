MONDOLFO «Sono stato aggredito da mio fratello, per favore aiutatemi». Un artigiano mondolfese di 66 anni si è presentato pochi giorni fa nella locale stazione dei carabinieri in viale Gramsci con evidenti segni di ematomi a entrambe le braccia.



Ematomi sul braccio





Ematomi estesi in particolare sul braccio sinistro dove le ecchimosi quasi coprivano tutto l’avambraccio dal gomito alla spalla. Al momento l’artigiano non ha ancora sporto denuncia ma la sua storia sta facendo il giro della cittadina dove l’artigiano vive ed è nato in pieno centro storico, a ridosso delle mura. Gli amici e le persone a lui più vicine hanno ascoltato più volte i suoi sfoghi e la sua situazione familiare che non lo lascia tranquillo. L’uomo ha chiesto aiuto anche ai carabinieri che hanno ascoltato la sua versione dei fatti. Stando al suo racconto, le ferite alle braccia sono state provocate da colpi inferti con un bastone dal fratello mentre si trovavano in casa.

Tensioni in famiglia



Da tempo tra i due fratelli non correrebbe buon sangue per futili motivi. L’artigiano racconta di essere arrivato al limite della sopportazione e anche sui social ha pubblicato foto delle sue braccia completamente ricoperte dagli ematomi. Al momento però ha preferito non sporgere denunce né recarsi al pronto soccorso. Di certo, si è presentato più volte nei luoghi pubblici della zona lamentando in più occasioni di essere stato picchiato in casa. L’artigiano vive al momento da solo, non ha figli né un’occupazione stabile.



Il racconto



«Mi sono riparato in qualche modo, mentre mi picchiava sono riuscito a ripararmi altrimenti non so come andava a finire», ha confidato l’artigiano che in passato aveva avuto dissapori anche con un altro residente finiti con una denuncia per dei post dal contenuto diffamatorio pubblicati sui social. La vicenda sta creando non poca apprensione nella comunità cittadina locale dove l’artigiano è molto ben conosciuto.