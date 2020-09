Anziana truffata, il finto tecnico del gas se ne va con 2mila euro: caccia ad una Seat

MONDOLFO - Anziana derubata in casa di prima mattina da un finto tecnico del gas che scappa via con un complice a bordo di una Seat. È successo sabato scorso, nel giorno della festa di Santa Giustina in via dello Sport alla periferia della città.

Vittima una signora di 89 anni, tornata ad abitare a Mondolfo vicino a casa della figlia e della sorella dopo gran parte della vita trascorsa a Como.



La pensionata vive in casa da sola, molto autonoma e in grado di muoversi e badare alle faccende domestiche. La figlia vive nell’abitazione di fianco e così pure l’altra sorella, che abita a poche decine di metri. In un quartiere molto tranquillo e abitato da famiglie che si conoscono da decine di anni e abituate a vedere nel vicino sempre un amico con cui scambiare due chiacchiere. Una confidenza e un’apertura ai rapporti umani di cui i ladri si sono approfittati puntando sul fattore sorpresa e sull’assenza momentanea della figlia nella casa di fianco.

L’anziana è stata ingannata con un sistema di truffa ormai sempre più collaudato e che prende di mira le persone della terza età, con la scusa che c’erano una perdita di gas e un guasto che richiedevano l’intervento di un tecnico. Stando ai ricordi della stessa vittima, che ne ha parlato successivamente ai familiari e ai carabinieri di Mondolfo i quali hanno raccolto la denuncia, in casa si sarebbe introdotto soltanto un uomo, alto, giovane e di aspetto slanciato senza particolari inflessioni dialettali.

I vicini ricordano di aver visto a quell’ora un uomo in strada. Si trattava del complice, che ha fatto cenno con un saluto facendo finta di essere un conoscente. Mentre il palo era in strada, il truffatore ha cominciato a rovistare nell’abitazione dell’anziana alla ricerca di contanti. La pensionata ha indicato un punto della casa vicino a un cuscino in cui erano nascosti i suoi risparmi. Il ladro ha preso decine di banconote messe da parte dalla donna. Il bottino da quantificare non supererebbe i 2.000 euro.

Raggiro analogo a Monterado

Una truffa analoga è stata commessa pochi giorni fa nella vicina Monterado. I due ladri che hanno agito a volto scoperto in via dello Sport. Per intimorire la vittima, il truffatore oltre a spruzzare spray urticante si è messo anche a staccare i cavi della corrente elettrica e della televisione. A luglio un precedente analogo. Ladri travestiti da falsi tecnici del gas avevano truffato un’anziana mondolfese in via Verdi con la scusa di un finto guasto. I ladri si erano dileguati con 600 euro in contanti. Entrambe le vittime hanno aperto la porta agli sconosciuti. Le forze dell’ordine raccomandano nel dubbio di chiamare sempre il 112 e non fidarsi mai degli estranei.

