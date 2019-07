Dopo l'allarme dei residenti si apre una voragine in mezzo alla strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Una voragine si è aperta in strada, paura a Mondolfo.E' successo in via Gramsci, dove i residenti già da un po' erano convinti che qualcosa non andasse, tanto che già nei giorni scorsi c'era stato un sopralluogo dei vigili urbani su richiesta di un abitante della zona. Ora la strada è transennata, i residenti chiedono un'urgente sistemazione a tutela della sicurezza.