L’albero di Natale tutto lavorato all’uncinetto: domani l'accensione alle 18

MONDOLFO - Si accendono le luminarie di Natale domani pomeriggio a Mondolfo, e si illuminerà di mille colori l’albero realizzato dalle volontarie della Pro Loco Tre Colli, un abete che sarà una vera e propria opera d’artigianato tutta da ammirare e scoprire in ogni giorno.

Oltre 72 chilometri di filo di lana lavorato sapientemente all’uncinetto per 2.800 formelle a maglia, come dire un filo di amicizia che collega Mondolfo con Loreto andata e ritorno, per un lavoro iniziato sin dallo scorso marzo con tenacia e voglia di condivisione. Accensione delle luminarie domani alle 18 in Piazza del Comune, cuore di uno dei borghi più belli d’Italia, per tutti in streaming sulla pagina facebook del Comune di Mondolfo, nel pieno rispetto delle indicazioni anticovid, e che segnerà ufficialmente l’avvio del tempo di natale a Mondolfo e Marotta. Un progetto che vede l’intero territorio colorato delle luci e dagli abeti delle feste, grazie alle Pro Loco di Mondolfo e Marotta col Comune e insieme a Pam che, da domani, accenderà le nuove installazioni natalizie che arricchiscono ancora Mondolfo galleria senza soffitto per le vie di uno dei borghi più belli d’Italia. «Un lavoro di squadra – interviene il sindaco Nicola Barbieri – per gli addobbi a festa nel nostro comune. Ringrazio tutte le associazioni per il generoso apporto dato e un plauso alle volontarie che, con la loro abilità col filo, hanno permesso di realizzare questo originalissimo albero di Natale. E ci sarà anche una sorpresa luminosa, che domani potremo insieme scoprire».

