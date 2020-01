Urta un'auto e si schianta contro un'altra parcheggiata: portato d'urgenza a Torrette

MONDAVIO - Grave incidente questa mattina a Sant'Andrea di Suasa, frazione di Mondavio: un pensionato di 81 anni è stato portato in gravi condizioni dall'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

L'uomo era alla guida della sua Fiat Panda, quando, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, ha urtato un'altra Fiat in transito e si è violentemente schiantato contro una Nissan parcheggiata sull'altro lato della strada. Immediati sono partiti i soccorsi da parte del 118 ed i Vigili del fuoco. L'uomo alla guida è statao estratto dalle lamiere ed affidato all'eliambulanza che l'ha portato a Torrette. Ha riportato diversi traumi di una certa entità ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente dell'altra auto.

